Analisi Tecnica: GBP/USD del 17/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un timido -0,17%.
Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3666, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3572. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,376.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)