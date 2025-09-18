Milano 10:01
42.069 +0,27%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:01
9.230 +0,24%
Francoforte 10:01
23.601 +1,04%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 17/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un timido -0,17%.

Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3666, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3572. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,376.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
