Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 17/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Brillante rialzo per l'Hang Seng Index, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,78%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27.182,4. Rischio di eventuale correzione fino al target 26.360,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28.004,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
