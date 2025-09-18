Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 17/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Brillante rialzo per l'Hang Seng Index, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,78%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27.182,4. Rischio di eventuale correzione fino al target 26.360,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28.004,5.
