Milano 10:01
42.069 +0,27%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:01
9.230 +0,24%
Francoforte 10:01
23.601 +1,04%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 17/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Contenuto ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in flessione dello 0,40%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 7.860,3. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 7.750,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 7.713,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
