Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un modesto +0,09%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 9.277,7. Primo supporto visto a 9.175,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 9.134,8.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
