Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 17/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Sottotono il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la seduta con un calo dell'1,29%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41.589. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 42.687. Il peggioramento del FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 41.222.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
