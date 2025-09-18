Milano 10:02
Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 17/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Risultato negativo per il FTSE Mid Cap, con una flessione dello 0,73%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE Mid Cap. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 56.869, con il supporto più immediato individuato in area 56.028. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 55.708.


