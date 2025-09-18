Milano 10:02
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Lieve ribasso per indice spagnolo, che chiude in flessione dello 0,24%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 15.305,8. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 15.037,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 14.948,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
