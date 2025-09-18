Milano 10:02
Analisi Tecnica: indice MDAX del 17/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Modesto guadagno per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che avanza di poco a +0,39%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice MDAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 30.055. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 30.424,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 29.892,7.


