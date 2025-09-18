Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Debole la giornata del 17 settembre per il Nasdaq Composite, che porta a casa un calo dello 0,33%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 22.392,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22.086,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 22.698.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)