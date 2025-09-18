Milano 10:02
42.061 +0,25%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:02
9.229 +0,22%
Francoforte 10:02
23.590 +0,99%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Debole la giornata del 17 settembre per il Nasdaq Composite, che porta a casa un calo dello 0,33%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 22.392,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 22.086,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 22.698.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```