Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/09/2025

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice nipponico, con una variazione percentuale dell'1,11%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 45.507,7. Rischio di discesa fino a 44.534,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 46.480,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
