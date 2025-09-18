Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 17/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per il maggiore indice americano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,1%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.615,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.584,7. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.646,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)