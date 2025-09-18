Milano 10:02
42.061 +0,25%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:02
9.229 +0,22%
Francoforte 10:02
23.590 +0,99%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 17/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 17/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il maggiore indice americano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,1%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.615,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.584,7. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.646,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
