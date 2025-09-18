Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 17/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Sostanziale invarianza per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un -0,16%.
Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 11.901, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12.194,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11.803,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)