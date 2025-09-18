New York: movimento negativo per CDW

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore americano di prodotti hardware e software
, che presenta una flessione del 3,15% sui valori precedenti.
L'andamento di CDW
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, CDW
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 166,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 159,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 173.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)