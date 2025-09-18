Milano 17:35
New York: movimento negativo per CDW

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore americano di prodotti hardware e software, che presenta una flessione del 3,15% sui valori precedenti.

L'andamento di CDW nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, CDW è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 166,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 159,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 173.

