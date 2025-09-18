Nextalia Ventures partecipa al round da 120 milioni di dollari in Lingokids

(Teleborsa) - Nextalia SGR, società di gestione del risparmio promossa da Francesco Canzonieri insieme a primari investitori istituzionali italiani, ha annunciato il- il secondo negli Stati Uniti - con la partecipazione al round di finanziamento da 120 milioni di dollari in, piattaforma di apprendimento interattivo per bambini di età compresa tra 2 e 8 anni.Lingokids è l', usata da oltre 185 milioni di famiglie in tutto il mondo. La piattaforma offre un'esperienza di apprendimento basata sul gioco grazie a contenuti educativi proprietari e partnership esclusive con marchi riconosciuti a livello mondiale come Pocoyo e Blippi.Il round di finanziamento da 120 milioni di dollari, sostenuto da investitori esistenti e nuovi, tra cui Nextalia Ventures, sosterrà la continua crescita di Lingokids, consentendone l'evoluzione da app con un singolo IP a piattaforma multi-IP in grado di fornire contenuti educativi personalizzati, diversificati e di alta qualità. L'investimento conferma la fiducia del mercato nella posizione di leadership e nella strategia di innovazione di Lingokids e riflette l'impegno di Nextalia Ventures nel"Lingokids rappresenta il modello di piattaforma software scalabile in cui vogliamo investire, in quanto sfrutta l'intelligenza artificiale e i contenuti di alta qualità per ridefinire l'educazione dei bambini su scala globale - ha dettodi Nextalia - Con il nostro investimento, ci impegniamo a sostenere la sua continua crescita e l'espansione internazionale".