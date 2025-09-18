Sicurezza sul lavoro: proposto ddl per rafforzare i controlli con nuove figure professionali

(Teleborsa) - "Questo disegno di legge vuole incidere in alcuni ambienti particolarmente sensibili come ad esempio glidove non esiste una disciplina univoca che determini i requisiti minimi per controlli di routine. Bisogna intervenire prevedendoche consente di migliorare l’efficacia e la puntualità dei controlli. Per fare fronte alla, di avvalersi del supporto di soggetti privati per le verifiche periodiche, mantenendo piena responsabilità sulla qualità e i tempi di esecuzione delle verifiche. La, rappresenta una responsabilità condivisa che richiede l’impegno congiunto di datori di lavoro, lavoratori e istituzioni". Lo ha dichiaratoin commissione Ambiente nel corso della conferenza di presentazione del disegno di legge "Norme e disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro" che si è tenuta nella sala ‘Caduti di Nassirya’ a Palazzo Madama."Le norme vigenti – ha sottolineato- impongono controlli regolari sugli impianti elettrici, sulle messe a terra e sui dispositivi di protezione. Queste verifiche hanno un valore doppio:Un’azienda che documenta verifiche regolari affidate a professionisti qualificati gode non solo di maggiore sicurezza, ma anche di premi assicurativi più favorevoli".Sul tema dei controlli è intervenuto anche: "In uno specifico articolo si evidenzia comeSembra una piccola cosa ma in realtà si creano sempre degli interessi conflittuali quando chi ha una grande competenza e viene legittimato a svolgere un compito così importante come delle ispezioni si trova sul territorio da molti anni".Agire sulla prevenzione è prioritario per: "Il problema è che la giurisprudenza arriva quando il fatto lesivo è già accaduto.. Bisogna riordinare la normativa. Il Testo unico è fondamentale per ripartire tutte le responsabilità. Tra le tante banche dati esistenti, Inps, Inail, forze dell’ordine, bisogna favorire la interoperatività per evitare che restino monadi che non comunicano tra loro".Parte in causa nella prevenzione delle morti sul luogo di lavoro sono i professionisti come sottolineato da: "Noi accompagniamo le imprese nelle scelte strategiche e gestionali, e possiamo aiutare a trasformare la sicurezza da costo percepito a. Possiamo supportare le aziende nel gestire correttamente gli adempimenti, documentare verifiche e scadenze, utilizzare la digitalizzazione per monitorare processi e promuovere la prevenzione come fattore di competitività. Dobbiamo sostenere interventi che garantiscano maggiore chiarezza nei criteri di abilitazione dei verificatori, indipendenza dei controlli e incentivi fiscali e assicurativi per le imprese che investono in sicurezza".Sulla conoscenza degli strumenti di prevenzione si è soffermato: "Il Documento di Valutazione dei Rischi, se aggiornato e concreto, non è solo un obbligo formale: èUn DVR ben fatto dimostra che l’impresa ha analizzato i rischi e ha introdotto misure adeguate. Il consiglio pratico è di non limitarsi a un DVR generico. Va, con analisi puntuali e aggiornamenti ad ogni cambiamento organizzativo o tecnologico".