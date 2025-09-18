Urso: senza sistema europeo coerente e protezioni efficaci, transizione rischia di alimentare disuguaglianze

(Teleborsa) - "Senza un sistema europeo coerente e senza protezioni efficac
i, la transizione rischia di alimentare disuguaglianze e divisioni, anziché rafforzare l’Unione". Lo ha detto il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante il Consiglio Ambiente in corso a Bruxelles sottolineando che "il nodo centrale delle proposte che abbiamo visto in queste settimane, resta quello delle condizioni abilitanti".
"Non possiamo chiedere alle nostre imprese di competere a livello globale con regole più rigide e senza adeguati strumenti finanziari. Non possiamo chiedere ai cittadini di sostenere il costo della transizione senza garanzie sull’accessibilità energetica", ha aggiunto.
"Per questo - prosegue - abbiamo posto con forza il principio di neutralità tecnologica. Non accetteremo esclusioni non basate sulla scienz
a. Tutte le tecnologie che contribuiscono a ridurre le emissioni devono essere parte della soluzione: rinnovabili, nucleare, stoccaggio, CCS, CCU, geotermia, idroelettrico, biocarburanti sostenibili e le soluzioni innovative che emergeranno"
"Chiudere la porta a intere filiere significa condannare l’Europa a rincorrere gli altri attori globali, perdendo competitività e leadership, e oggi potremmo fare tantissimi esempi in merito". "C’è poi il tema dei crediti internazionali
. Noi crediamo che sia un’opportunità per cooperare in un contesto globale, attraendo investimenti anche in settori che hanno difficoltà a svilupparsi".
"Per quanto riguarda gli assorbimenti naturali,
condividiamo le preoccupazioni di molti Stati membri rispetto all’incertezza del settore LULUCF. Una volta compensate le emissioni, devono cadere tutti i vincoli rigidi. Bloccare la piena contabilizzazione degli assorbimenti è un approccio che non ha senso né sul piano politico né su quello scientifico""Lo stesso vale per le rimozioni tecnologiche
: limitarne l’uso ai soli settori “hard to abate” è un’imposizione ingiustificata", sottolinea Urso spiegando che "ogni Stato deve poter scegliere liberamente come impiegare tutti gli strumenti a sua disposizione e poter utilizzare ogni leva disponibile secondo le proprie priorità nazionali. Solo così potremo assicurare un quadro efficace, flessibile e pragmatico.La credibilità
delle nostre decisioni passa dalla chiarezza delle scelte che offriamo a cittadini e imprese. È questo il momento di scegliere se costruire un’Europa capace di guidare la transizione, oppure un’Europa che rischia di restare intrappolata tra obiettivi irraggiungibili e fratture interne".