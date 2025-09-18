Urso: senza sistema europeo coerente e protezioni efficaci, transizione rischia di alimentare disuguaglianze

(Teleborsa) -i, la transizione rischia di alimentare disuguaglianze e divisioni, anziché rafforzare l’Unione". Lo ha detto il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante il Consiglio Ambiente in corso a Bruxelles sottolineando che "il nodo centrale delle proposte che abbiamo visto in queste settimane, resta quello delle"Non possiamo chiedere alle nostre imprese di competere a livello globale con regole più rigide e senza adeguati strumenti finanziari. Non possiamo chiedere ai cittadini di sostenere il costo della transizione senza garanzie sull’accessibilità energetica", ha aggiunto."Per questo - prosegue - abbiamo posto con forza il principio di neutralità tecnologicaa. Tutte le tecnologie che contribuiscono a ridurre le emissioni devono essere parte della soluzione: rinnovabili, nucleare, stoccaggio, CCS, CCU, geotermia, idroelettrico, biocarburanti sostenibili e le soluzioni innovative che emergeranno""Chiudere la porta a intere filiere significa condannare l. Noi crediamo che sia un’opportunità per cooperare in un contesto globale, attraendo investimenti anche in settori che hanno difficoltà a svilupparsi"."Per quanto riguardacondividiamo le preoccupazioni di molti Stati membri rispetto all’incertezza del settore LULUCF. Una volta compensate le emissioni, devono cadere tutti i vincoli rigidi. Bloccare la piena contabilizzazione degli assorbimenti è un approccio che non ha senso né sul piano politico né su quello scientifico": limitarne l’uso ai soli settori “hard to abate” è un’imposizione ingiustificata", sottolinea Urso spiegando che "ogni Stato deve poter scegliere liberamente come impiegare tutti gli strumenti a sua disposizione e poter utilizzare ogni leva disponibile secondo le proprie priorità nazionali. Solo così potremo assicurare un quadro efficace, flessibile e pragmatico.delle nostre decisioni passa dalla chiarezza delle scelte che offriamo a cittadini e imprese. È questo il momento di scegliere se costruire un’Europa capace di guidare la transizione, oppure un’Europa che rischia di restare intrappolata tra obiettivi irraggiungibili e fratture interne".