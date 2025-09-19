Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Giornata poco mossa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la giornata del 18 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 68,36. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 66,78. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 66,05, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)