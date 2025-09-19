Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Discreta performance per il Dow Jones 30, che si è attestato a 46.142,4.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 46.270,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45.886,1. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 46.655,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)