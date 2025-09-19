Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Piccolo spunto rialzista per il cross Euro contro la valuta britannica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,28%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,871. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8664. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8756.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)