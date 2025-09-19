Milano 10:51
42.604 +0,70%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:51
9.236 +0,09%
Francoforte 10:51
23.723 +0,20%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Piccolo spunto rialzista per il cross Euro contro la valuta britannica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,28%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,871. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8664. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8756.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```