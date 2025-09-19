Milano 10:51
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Composto rialzo per il cambio Euro / Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,45%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 174,787. Rischio di eventuale correzione fino al target 173,597. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 175,977.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
