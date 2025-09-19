Analisi Tecnica: GBP/USD del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Andamento annoiato per il CABLE, che chiude la sessione in ribasso dello 0,51%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,3619. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,3526. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,3495.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)