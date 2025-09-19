Milano 14:07
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 18/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Ribasso per l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con una flessione dell'1,35%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 26.839,4. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 26.319,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 26.093,6.


