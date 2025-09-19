Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Ribasso per l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con una flessione dell'1,35%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 26.839,4. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 26.319,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 26.093,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)