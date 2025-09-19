Analisi Tecnica: indice DAX del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Apprezzabile rialzo per il principale indice di Francoforte, in guadagno dell'1,35% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23.419,6. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 23.839,2. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 24.258,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)