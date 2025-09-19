Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Giornata decisamente positiva per l'Eurostoxx 50 che ha chiuso la seduta in rialzo a 5.457.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5.486. Rischio di discesa fino a 5.399 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5.573.
