Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 18/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 18/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Giornata decisamente positiva per l'Eurostoxx 50 che ha chiuso la seduta in rialzo a 5.457.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5.486. Rischio di discesa fino a 5.399 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5.573.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
