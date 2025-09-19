Milano 10:52
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Londra, che propone sul finale un moderato +0,01%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 9.276,1. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 9.188,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 9.148,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
