Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Nuovo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, che guadagna bene e porta a casa un +0,84%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 42.923, con il supporto più immediato individuato in area 41.824. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 41.340.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)