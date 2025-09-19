Milano 10:52
42.595 +0,68%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:52
9.235 +0,07%
Francoforte 10:52
23.721 +0,20%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 18/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 18/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Nuovo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, che guadagna bene e porta a casa un +0,84%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 42.923, con il supporto più immediato individuato in area 41.824. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 41.340.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```