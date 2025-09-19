Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Punta con decisione al rialzo la performance del FTSE Mid Cap, con una variazione percentuale dello 0,78%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 57.121. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 56.398. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 57.845.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)