Milano 10:52
42.595 +0,68%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:52
9.235 +0,07%
Francoforte 10:52
23.721 +0,20%

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 18/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Sessione moderatamente positiva quella del 18 settembre, per indice spagnolo, che termina gli scambi in salita a 15.175,4.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte di IBEX 35 restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 15.337,9. Il supporto più immediato è stimato a 15.070. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 14.964,7, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
