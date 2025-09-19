Milano 10:52
Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Risultato positivo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che lievita dello 0,84%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 30.594,2, mentre i supporti sono stimati a 30.223,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 30.964,8.


