Milano 10:52
42.595 +0,68%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:52
9.235 +0,07%
Francoforte 10:52
23.721 +0,20%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 18/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 18/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Debole la giornata del 18 settembre per il Light Sweet Crude Oil, che porta a casa un calo dello 0,45%.

Le tendenza di medio periodo del greggio WTI si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 64,61. Supporto stimato a 62,61. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 66,61.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```