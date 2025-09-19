Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Debole la giornata del 18 settembre per il Light Sweet Crude Oil, che porta a casa un calo dello 0,45%.
Le tendenza di medio periodo del greggio WTI si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 64,61. Supporto stimato a 62,61. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 66,61.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)