Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Modesta la performance per l'indice svizzero, che ha registrato un marginale guadagno a 12.049,1.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per lo SMI (Swiss Market Index), con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11.967,4. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 12.162,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 11.885,7.
