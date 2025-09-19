Milano 10:53
42.584 +0,65%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:53
9.231 +0,03%
Francoforte 10:53
23.713 +0,16%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Modesta la performance per l'indice svizzero, che ha registrato un marginale guadagno a 12.049,1.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per lo SMI (Swiss Market Index), con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11.967,4. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 12.162,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 11.885,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
