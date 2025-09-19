Capgemini, prezzato bond multi-tranche da 4 miliardi di euro per finanziare acquisizione

Capgemini

(Teleborsa) -, società francese attiva nel settore della consulenza per la trasformazione tecnologica e di business delle aziende, ha: 1 miliardo di euro di obbligazioni a 2 anni con tasso variabile pari all'Euribor a 3 mesi più lo 0,30%; 0,5 miliardi di euro di obbligazioni a 3 anni con cedola del 2,50% (prezzo di emissione 99,806%); 1,25 miliardi di euro di obbligazioni a 6 anni con cedola del 3,125% (prezzo di emissione 99,409%); 1,25 miliardi di euro di obbligazioni a 9 anni con cedola del 3,50% (prezzo di emissione 99,077%).L'emissione obbligazionaria ha ricevuto una, si legge in una nota."Questa emissione obbligazionaria ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, dimostrando la lorodi Capgemini e nella qualità del suo profilo finanziario - ha commentato il- Dimostra inoltre la loro fiducia nella nostra strategia, volta a creare un'azienda leader nelle Intelligent Operations per affrontare il mercato in rapida crescita della trasformazione dei processi aziendali dei clienti basata sull'intelligenza artificiale".I proventi di questa emissione obbligazionaria saranno utilizzati, annunciata il 7 luglio 2025, e rifinanziare il suo debito finanziario, nonché per le finalità aziendali generali del gruppo. A seguito di questa emissione obbligazionaria, il prestito ponte sottoscritto nell'ambito dell'acquisizione verrà cancellato.