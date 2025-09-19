Capgemini, prezzato bond multi-tranche da 4 miliardi di euro per finanziare acquisizione

(Teleborsa) - Capgemini
, società francese attiva nel settore della consulenza per la trasformazione tecnologica e di business delle aziende, ha prezzato un totale di 4 miliardi di euro di obbligazioni, suddivise in 4 tranche
: 1 miliardo di euro di obbligazioni a 2 anni con tasso variabile pari all'Euribor a 3 mesi più lo 0,30%; 0,5 miliardi di euro di obbligazioni a 3 anni con cedola del 2,50% (prezzo di emissione 99,806%); 1,25 miliardi di euro di obbligazioni a 6 anni con cedola del 3,125% (prezzo di emissione 99,409%); 1,25 miliardi di euro di obbligazioni a 9 anni con cedola del 3,50% (prezzo di emissione 99,077%).
L'emissione obbligazionaria ha ricevuto una sottoscrizione superiore di circa 3,2 volte
, si legge in una nota.
"Questa emissione obbligazionaria ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, dimostrando la loro fiducia nel modello di business
di Capgemini e nella qualità del suo profilo finanziario - ha commentato il CFO Nive Bhagat
- Dimostra inoltre la loro fiducia nella nostra strategia, volta a creare un'azienda leader nelle Intelligent Operations per affrontare il mercato in rapida crescita della trasformazione dei processi aziendali dei clienti basata sull'intelligenza artificiale".
I proventi di questa emissione obbligazionaria saranno utilizzati per finanziare l'acquisizione di WNS
, annunciata il 7 luglio 2025, e rifinanziare il suo debito finanziario, nonché per le finalità aziendali generali del gruppo. A seguito di questa emissione obbligazionaria, il prestito ponte sottoscritto nell'ambito dell'acquisizione verrà cancellato.