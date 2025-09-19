PALLADIUM del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Seduta vivace per il metallo prezioso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,12%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del palladio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.198,2. Primo supporto a 1.150,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.129,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)