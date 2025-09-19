Milano 10:58
42.590 +0,67%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:58
9.226 -0,02%
Francoforte 10:58
23.720 +0,19%

PALLADIUM del 18/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Seduta vivace per il metallo prezioso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,12%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del palladio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.198,2. Primo supporto a 1.150,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.129,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
