Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre

Ribasso composto e controllato per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in flessione dell'1,30% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del greggio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 66,02, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 67,86. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 65,4.


