Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 19/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del Dow Jones 30, che chiude con una variazione percentuale dello 0,37%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 46.501,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45.943,7. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 47.058,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)