Milano 12:58
42.227 -0,20%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 12:58
9.221 +0,04%
Francoforte 12:58
23.479 -0,68%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 19/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 19/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del Dow Jones 30, che chiude con una variazione percentuale dello 0,37%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 46.501,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45.943,7. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 47.058,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```