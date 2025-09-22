Milano 12:58
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 21/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un +0,06%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,9347. Supporto a 0,9325. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,9369.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
