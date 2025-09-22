Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 19/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Hang Seng Index, che in chiusura evidenzia un 0%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 26.822,8. Primo supporto a 26.352,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 26.160,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)