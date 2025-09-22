Milano 12:59
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 19/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per l'Eurostoxx 50, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5.488. Rischio di discesa fino a 5.399 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5.577.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
