Milano 12:59
42.236 -0,18%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 12:59
9.221 +0,05%
Francoforte 12:59
23.486 -0,65%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 19/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre

Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la giornata con un timido +0,01%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 42.926. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 41.827. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 41.342.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
