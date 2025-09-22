Milano 12:59
42.236 -0,18%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:00
9.221 +0,05%
Francoforte 12:59
23.486 -0,65%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre

Chiusura negativa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con un ribasso dello 0,90%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice MDAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 30.040,5. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 30.411 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 29.885.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```