Milano 13:00
42.224 -0,21%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:00
9.221 +0,05%
Francoforte 13:00
23.484 -0,66%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 19/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 19/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre

Seduta vivace per l'indice nipponico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,79%.

Tecnicamente, il Nikkei 225 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45.775, mentre il supporto più immediato si intravede a 44.944. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46.606.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
