Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 19/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre
Seduta vivace per l'indice nipponico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,79%.
Tecnicamente, il Nikkei 225 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45.775, mentre il supporto più immediato si intravede a 44.944. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46.606.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)