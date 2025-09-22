Milano 13:00
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 19/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre

Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice svizzero, che conclude in progresso dello 0,50%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 12.024,3. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 12.169,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 12.315.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
