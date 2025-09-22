Banca Investis, nuovi ingressi provenienti da Banca Profilo nella linea Global Markets

(Teleborsa) - Banca Investis
, che fornisce servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti High Net Worth Individual (HNWI), ha annunciato l'ingresso di Cristina Lazzaroni e Paolo Tombolini nella linea di business Global Markets
guidata da Cristiano Marino, all'interno dell'area strategica Markets & Solutions.
I due professionisti potenzieranno la funzione Equity Derivatives Markets & Solutions
, sotto la leadership di Alessandro Guaschetti, mettendo a disposizione competenze specialistiche nella progettazione e gestione di soluzioni avanzate di derivati azionari, fondamentali per offrire alla clientela del gruppo strumenti innovativi e flessibili.
Con oltre vent'anni di esperienza nel settore degli Equity Derivates, Cristina Lazzaroni
è stata Responsabile del Desk Equity Derivatives Listed & OTC di Banca Profilo
, dove ha guidato le attività di brokeraggio e gestione delle soluzioni derivative per una clientela istituzionale altamente specializzata. In precedenza, ha lavorato in Euromobiliare Sim, occupandosi del brokeraggio di listed options e futures italiani, e in Banca IMI, dove ha maturato un'esperienza di oltre otto anni nei mercati derivati equity e fixed income, sia italiani che internazionali, anche presso la sede londinese del gruppo.Paolo Tombolini
ha sviluppato un profilo professionale solido e dinamico nel mondo dei derivati azionari: in qualità di Equity Derivatives Broker presso Banca Profilo, ha gestito con successo l'attività di placement, contribuendo allo sviluppo e all'esecuzione di strategie di trading su strumenti derivati quotati sui principali mercati azionari europei e statunitensi. Il suo percorso è stato arricchito da esperienze formative presso BBVA
e Unicredit
, dove ha collaborato anche alla strutturazione e promozione di prodotti finanziari complessi su diverse asset class.
"La loro profonda conoscenza tecnica e la capacità di interpretare tempestivamente le dinamiche di mercato, unite a una solida esperienza nel settore dei derivati azionari, rappresentano un valore aggiunto strategico per il rafforzamento della nostra offerta
", ha commentato Alessandro Guaschetti, Head of Markets & Solutions di Banca Investis. Già negli scorsi mesi Banca Investis aveva rafforzato questa linea di business con ingressi da Banca Profilo
.