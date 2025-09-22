Milano 12:14
Banca Investis, nuovi ingressi provenienti da Banca Profilo nella linea Global Markets
(Teleborsa) - Banca Investis, che fornisce servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti High Net Worth Individual (HNWI), ha annunciato l'ingresso di Cristina Lazzaroni e Paolo Tombolini nella linea di business Global Markets guidata da Cristiano Marino, all'interno dell'area strategica Markets & Solutions.

I due professionisti potenzieranno la funzione Equity Derivatives Markets & Solutions, sotto la leadership di Alessandro Guaschetti, mettendo a disposizione competenze specialistiche nella progettazione e gestione di soluzioni avanzate di derivati azionari, fondamentali per offrire alla clientela del gruppo strumenti innovativi e flessibili.

Con oltre vent'anni di esperienza nel settore degli Equity Derivates, Cristina Lazzaroni è stata Responsabile del Desk Equity Derivatives Listed & OTC di Banca Profilo, dove ha guidato le attività di brokeraggio e gestione delle soluzioni derivative per una clientela istituzionale altamente specializzata. In precedenza, ha lavorato in Euromobiliare Sim, occupandosi del brokeraggio di listed options e futures italiani, e in Banca IMI, dove ha maturato un'esperienza di oltre otto anni nei mercati derivati equity e fixed income, sia italiani che internazionali, anche presso la sede londinese del gruppo.

Paolo Tombolini ha sviluppato un profilo professionale solido e dinamico nel mondo dei derivati azionari: in qualità di Equity Derivatives Broker presso Banca Profilo, ha gestito con successo l'attività di placement, contribuendo allo sviluppo e all'esecuzione di strategie di trading su strumenti derivati quotati sui principali mercati azionari europei e statunitensi. Il suo percorso è stato arricchito da esperienze formative presso BBVA e Unicredit, dove ha collaborato anche alla strutturazione e promozione di prodotti finanziari complessi su diverse asset class.

"La loro profonda conoscenza tecnica e la capacità di interpretare tempestivamente le dinamiche di mercato, unite a una solida esperienza nel settore dei derivati azionari, rappresentano un valore aggiunto strategico per il rafforzamento della nostra offerta", ha commentato Alessandro Guaschetti, Head of Markets & Solutions di Banca Investis. Già negli scorsi mesi Banca Investis aveva rafforzato questa linea di business con ingressi da Banca Profilo.
