New York: positiva la giornata per Applied Materials

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori
, in guadagno del 3,07% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Applied Materials
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro tecnico di breve periodo del produttore di chip
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 197,8 USD. Rischio di discesa fino a 193,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 202,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)