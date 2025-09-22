Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:09
24.773 +0,59%
Dow Jones 21:09
46.395 +0,17%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

Piazza Affari: si muove sotto la parità l'indice dei titoli bancari in Italia

Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si muove sotto la parità l'indice dei titoli bancari in Italia
Si muove al ribasso il comparto bancario a Piazza Affari, che perde lo 0,61%, scambiando a 31.135,99 punti.
