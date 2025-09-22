Milano 13:15
PLATINUM del 21/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Andamento piatto per il metallo bianco-argenteo, che propone sul finale un moderato -0,18%.

Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.416,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.383,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.448,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
