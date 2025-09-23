Milano 9:23
42.344 -0,19%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:23
9.251 +0,26%
23.630 +0,44%

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 22/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il Dow Jones 30, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,14%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 46.589,4, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45.965,8. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 47.213,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
