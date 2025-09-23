Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Frazionale ribasso per il derivato italiano, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,38%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41.755. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 42.765. Il peggioramento del Future sul FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 41.385.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)