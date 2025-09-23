Analisi Tecnica: GBP/USD del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Composto rialzo per il CABLE, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,32%.
Lo scenario di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3557. Supporto a 1,347. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3644.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)