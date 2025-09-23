Milano 9:24
42.337 -0,20%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:24
9.251 +0,27%
23.634 +0,45%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Giornata poco mossa per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 22 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni tecniche di breve periodo del CAC 40 suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 7.860,8 e supporto visto a quota 7.793,2. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 7.928,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
