Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Giornata poco mossa per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 22 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni tecniche di breve periodo del CAC 40 suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 7.860,8 e supporto visto a quota 7.793,2. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 7.928,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)